В Калужской области заметно снизилась преступность

В 2024 году на каждые 10 тысяч жителей было выявлено 114,5 преступления.

Это на 8% меньше, чем в 2023-м году.

Наш регион занял 23 место в общероссийском рейтинге агентства «РИА Новости».

Тяжких и особо тяжких преступлений было 37,9 на 10 тысяч жителей – на 3% меньше, чем год назад.

Самая низкая преступность по данным авторов исследования наблюдается в Чечне, Ингушетии, Дагестане и Кабардино-Балкарской республике.

Калужские соседи расположились на следующих позициях: Московская область – 6 место, Москва – 10, Тульская – 11, Орловская – 16, Брянская – 32, Смоленская – 50.