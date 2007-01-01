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Новость дня Общество

В Калуге весенние цветы распустились в середине января

Фото прислала 20 января наша читательница.
Дмитрий Ивьев
11:11 сегодня
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В деревне Нижняя Вырка на территории областного центра выросли анютины глазки.

В понедельник воздух прогреется до +2 градусов.

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