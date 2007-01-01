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Общество

На фотоловушку в калужском заповеднике попал дружелюбный волк

Софья Фирсова
12:26 сегодня
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Фотоловушка в заповеднике «Калужские засеки» запечатлела молодого волка.

Хищник заметил камеру и немного попозировал.

В конце записи волк слегка кивнул зрителям и ушел восвояси.

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