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Общество

Жители Калужской области увидят парад планет

Необычное астрономическое явление ждет жителей Калужской области уже на следующей неделе.
Софья Фирсова
11:27 сегодня
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21 января в ночном небе выстроятся в ряд сразу шесть планет Солнечной системы – Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн можно будет увидеть невооруженным глазом, а для наблюдения за Ураном и Нептуном понадобится телескоп или бинокль.

17 и 18 января Венера и Сатурн начали сближаться, к ним постепенно присоединятся остальные планеты.

Марс с характерным красноватым оттенком будет виден в созвездии Близнецов, а яркий Юпитер расположится чуть выше.

Для поиска планет можно воспользоваться специальными мобильными приложениями. Не пропустите это редкое и захватывающее космическое событие!

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