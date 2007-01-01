Жители Калужской области увидят парад планет

Необычное астрономическое явление ждет жителей Калужской области уже на следующей неделе.

21 января в ночном небе выстроятся в ряд сразу шесть планет Солнечной системы – Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн можно будет увидеть невооруженным глазом, а для наблюдения за Ураном и Нептуном понадобится телескоп или бинокль.

17 и 18 января Венера и Сатурн начали сближаться, к ним постепенно присоединятся остальные планеты.

Марс с характерным красноватым оттенком будет виден в созвездии Близнецов, а яркий Юпитер расположится чуть выше.

Для поиска планет можно воспользоваться специальными мобильными приложениями. Не пропустите это редкое и захватывающее космическое событие!