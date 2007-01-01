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Поздравляем жителей Калужской области с Крещением

Софья Фирсова
10:53 сегодня
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19 января православные россияне отмечают Крещение Господне. Сегодняшней ночью жители нашего региона принимали участие в купаниях. Вы окунались в прорубь? Расскажите, как все прошло.

К жителям региона с поздравлением обратился губернатор Владислав Шапша.

- Пусть Крещенская вода очистит сердце и мысли. Укрепит здоровье и дух, наполнит верой и решимостью на созидание и победы, - отметил губернатор.

Мы также поздравляем всех православных жителей Калужской области с Крещением! Мира, добра и счастья вам и вашим близким людям.

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