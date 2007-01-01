Жителей Калужской области просят помочь в поисках 15-летнего мальчика
Он может находиться в нашем регионе.
17 января в городе Ульяновск пропал Артём Осин. Он может находится в Калужской области. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Рост Артема 172 сантиметра. Он худощавого телосложения. У мальчика темно-рыжие волосы и голубые глаза.
Ребенок был одет в черный пуховик, черные спортивные штаны и бело-серые кроссовки.
Если вам что-то известно о пропавшем или вы хотите присоединиться к поиску, обратитесь по номеру 8 800 700 54 52. Также информацию можно сообщить по номеру 112.