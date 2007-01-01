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Жителей Калужской области просят помочь в поисках 15-летнего мальчика

Он может находиться в нашем регионе.
Софья Фирсова
09:19 сегодня
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17 января в городе Ульяновск пропал Артём Осин. Он может находится в Калужской области. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Рост Артема 172 сантиметра. Он худощавого телосложения. У мальчика темно-рыжие волосы и голубые глаза.

Ребенок был одет в черный пуховик, черные спортивные штаны и бело-серые кроссовки.

Если вам что-то известно о пропавшем или вы хотите присоединиться к поиску, обратитесь по номеру 8 800 700 54 52. Также информацию можно сообщить по номеру 112.

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