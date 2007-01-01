Жителей Калужской области просят помочь в поисках 15-летнего мальчика

Он может находиться в нашем регионе.

17 января в городе Ульяновск пропал Артём Осин. Он может находится в Калужской области. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Рост Артема 172 сантиметра. Он худощавого телосложения. У мальчика темно-рыжие волосы и голубые глаза.

Ребенок был одет в черный пуховик, черные спортивные штаны и бело-серые кроссовки.

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