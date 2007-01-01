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Общество

В Калужской области на этой неделе родилось 85 малышей

Среди них 49 мальчиков и 36 девочек, сообщили 18 января в региональном ЗАГСе
Дарья Джуманова
18:00 сегодня
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За этот же период 37 пар связали себя узами брака.

С начала года родилось уже 192 ребёнка, и 69 пар поженились.

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