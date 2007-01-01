Экспорт продукции растениеводства из Калужской области снизился в 2024 году

Если 2023 году в другие страны было отправлено более 7 тысяч тонн различных грузов, то в прошедшем только 4 тысячи, сообщили в управлении Россельхознадзора

Такая ситуация сложилась из-за того, что в прошлом году сократилась реализация пшеницы белорусским получателям на 2 тысячи тонн. Этот вид зерна оказался более востребованным на внутреннем рынке региона.

Также значительно снизился традиционный для Калужской области экспорт торфа по сравнению с предыдущим периодом.

Однако в 2024 году калужские семеноводы начали постепенно осваивать рынки стран Евразийского союза и Турции, поставляя семенной картофель.

Кроме того, в Германию, Беларусь, Литву и Киргизию было отгружено более 1 тысячи тонн грибов лисичек и шампиньонов.

Столько же сублимированных фруктов и смешанных приправ отправлено в страны ближнего зарубежья.