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Общество

Экспорт продукции растениеводства из Калужской области снизился в 2024 году

Если 2023 году в другие страны было отправлено более 7 тысяч тонн различных грузов, то в прошедшем только 4 тысячи, сообщили в управлении Россельхознадзора
Дарья Джуманова
16:20 сегодня
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Такая ситуация сложилась из-за того, что в прошлом году сократилась реализация пшеницы белорусским получателям на 2 тысячи тонн. Этот вид зерна оказался более востребованным на внутреннем рынке региона.

Также значительно снизился традиционный для Калужской области экспорт торфа по сравнению с предыдущим периодом.

Однако в 2024 году калужские семеноводы начали постепенно осваивать рынки стран Евразийского союза и Турции, поставляя семенной картофель.

Кроме того, в Германию, Беларусь, Литву и Киргизию было отгружено более 1 тысячи тонн грибов лисичек и шампиньонов.

Столько же сублимированных фруктов и смешанных приправ отправлено в страны ближнего зарубежья.

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