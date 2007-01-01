В Калужской области для крещенских купаний подготовят 37 купелей

А на территории Калуги организовано два места — на Сероводородных озерах в бору и на источнике у деревни Колюпаново

Где омовения на открытой воде невозможны, для верующих оборудуют закрытые купели при храмах.

В ГУ МЧС по Калужской области сообщили, что безопасность на данных объектах будет обеспечиваться сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам, пожарно-спасательной службой Калужской области, медиками.

Спасатели рекомендуют: перед самим купанием стоит проверить артериальное давление — оно должно быть в норме. Также нужно растереться и размяться, чтобы разогреть кожные покровы. Нежелательно купаться на голодный желудок. Первыми в воду должны погружаться ноги.