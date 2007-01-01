За 3 года популярность частного образования выросла на 20%: в чем секрет

Разобрали на конкретном примере

Рост интереса к частным школам заметили ученые Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ. Родители, которые выбирают для детей такой формат, явно что-то знают. Разгадать этот секрет можно, посетив одну из таких частных школ.

Для обзора выбрана частная школа TOP IT SCHOOL. У нее высокий рейтинг в «Яндексе», «2ГИС» и на «Отзовике»: общая оценка начинается от 4.8. Школа открыта на базе известной в городе «Компьютерной Академии ТОП». Там обучаются с 1-го по 9-й класс, а также ведется подготовка к школе. Приступить к учебе можно уже с начала 2025 года.

Чем отличается программа?

На первый взгляд ничего необычного, программа соответствует ФГОС. Однако у школы есть своя фишка — углубленное изучение IT и английского языка. Еще школу отличает продвинутая комплексная программа. Благодаря этому ребенку не нужны репетиторы, здесь он получает все необходимые знания и готовится к экзаменам. Чтобы родители были в курсе учебного процесса, им отправляют дайджест об успеваемости по каждому предмету.

В настоящее время открыт набор на 2025/2026 учебный год в:

Продвинутым детям — продвинутые IT-предметы!

Там преподают дисциплины, которых нет в обычной школе. Ребята изучают программирование, 3D-моделирование, дизайн, разработку сайтов, мобильных приложений и компьютерных игр. Они узнают о возможностях IT-технологий. Закрепляют знания во время практических занятий. Пробуют себя в роли разных IT-специалистов, что помогает в выборе будущей профессии.

Английский не для галочки, а для общения

TOP IT SCHOOL предполагает углубленное изучение языка. Английский у детей начинается с 1-го класса. Занятия включают много практики для развития языковых навыков. С этой целью проводятся встречи в разговорном клубе и театральные постановки на английском.

TOP IT SCHOOL освобождает учеников от домашней работы. Дело в том, что все задания дети успевают сделать в школе под контролем учителей. Чтобы ребята не уставали, предусмотрены перерывы на отдых и приемы пищи. По возвращению домой дети смогут пообщаться с семьей, вместо того, чтобы делать уроки с родителями.

Hard skills — это хорошо, а как же soft skills?

Дополнительно школьники развивают soft skills или гибкие навыки. Например, эмоциональный интеллект, лидерские качества, навыки публичных выступлений, аналитические способности, финансовую грамотность и креативное мышление. Дети учатся реализовывать идеи, работать в команде и создавать проекты.

Психологический комфорт и безопасность

Для комфортного обучения классы сформированы до 20 человек. Школа уделяет особое внимание созданию приятной психологической атмосферы. Опытные педагоги-психологи проводят занятия по развитию личности и тимбилдингу. В такой среде ребенок не замыкается в себе, общается со сверстниками и проявляет свои способности.

Чтобы понять, чем отличается частная школа от обычной, достаточно записаться на бесплатный пробный день в TOP IT SCHOOL.

Кроме этого, для всех, кто интересуется частным образованием, школа проводит день открытых дверей, который состоится 25 января в 13:00. На мероприятии вы узнаете, что может дать современная школа вашему ребенку. Сможете получить всю необходимую информацию о программе, формате и условиях поступления.

Вас ждут на дне открытых дверей! Запись по телефону: +7 (4842) 21-80-08 или на сайте. Количество мест на 2025/2026 учебный год ограничено.