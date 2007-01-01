+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге 100 лет исполнилось участнице войны Валентине Абрамовой
Общество

В Калуге 100 лет исполнилось участнице войны Валентине Абрамовой

С юбилеем калужанку поздравил губернатор области.
Дмитрий Ивьев
11:40 сегодня
0 174
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В 1941 году она закончила девятый класс. После окончания курсов санитаров их с одноклассниками отправили встречать эшелоны с ранеными. Выносили бойцов из вагонов, оказывали им первую медпомощь, перевязывали раны и отправляли в госпиталь.

Валентина работала в прифронтовой полосе на станциях Тёмкино, Пятовская телеграфистом.

Потом в течение 45 лет Валентина Семеновна работала на железной дороге.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InUzbVk5RStNME55Ymc1YWg2Tm1ucVE9PSIsInZhbHVlIjoiYlozalM0TmtGRmh6a3BzR1BNaTczazV1WWRmUWNFSkRSTzNQdjkwS2VVQy9CY2Q5NDhnYmNwTS92cGh2WURabmRUb0ViVFhyb2VtSGhIUnNqaWpnMmo1VW1SS0Iza3dKWGtudktmZWxFVmhFd052U0h0Ly9sQXlCQ1dtR1FGTnlNblNzMnpvMzN2WkVROU1yRGRTMFh3aG1UakxvRGp2K0N2UWdpWnpRdTBYRGJvTTZMSGhxWnEwUGRMNTIvbmR0Z0IrK3FYQ3M4VUFrVXRiOFdsYkZxT3hmSzlsYitVTTNTYUIyUDVPWEdxUWxydDh4NDA3ZExodEd2SWhWWXNvVXlQMnI2Z2xqOHF2Sk5uVExRYVJLc3pZUktkS2JBM2dLbjMvMzhYYlhQcTQ3dTdOR3R4cXVWLy9pMHhoMHRWdGpVb1EwK2ppL1kvWTlLbjZjYm44bnBHandoUXdrNHRqcFBIdUM4QkpkZEdURGwrcXFVRjFLbjVJdzRhUWNHdzVWczR2WWFnbHFzMVQzZ1FUY3YrditqOEttS3RtOGc1RG1UZDFMNGcrYVNsbnF0WU5ZYVgrd0FDeFRYaU9HRkViciIsIm1hYyI6ImJkMDk4M2NkOTI0MTA2OTgxZGQ4NjU3MTBiY2VlMjI5MDFhYWU0ODU2ODc1OTY4NThhZTY1MjYwNWI0ZWE0ZGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlBEcGV3dTZ4OWprNkZkYStoOHhNSUE9PSIsInZhbHVlIjoieGtsMnhaTjBqZXY1NWhxRzVRMjJJRXI4WE05bnR6N3hzdGdEazRXbEdWbUNRMWtxWmtzdFdsWUZmVFlScVFvb0wvZzhBekN4YzRSUk1jYWxnYnhyc2d4cGVrT09mLzY1cmpkUEFqb0hvazgvald1ajA3ZDhudEIwaFIzYWxaeGlkdEM3K1FTTm1zSFNTNi9ldUdoRHh0NGUxYzNYVG1ySkx6RStXSG0xblZWR3RJZ25FWlkySWxsdFl0NkNFdEZ6eW1ZQXhzclJOMnhnNWRkTm1xbEozQjRnTmpyM1IwMTFoSmZzVWYrTXF6eStSOVBDbndmbE4wMTVjbjdmdjhtdzJUNXJiZlh6MVQ5ZWtiRU1xeGJoS25UWkZtZVlXdEthRUtscXEvb0Rxd0F2R1R0cXJOME1EV2paZlZ5RHhKeW9rVHRtNjRYMDJJcm5GUmxjRWZ0TXNoNkRGT1RaZnBUb0RDNW5IcWZldjNXRXhBMnRDZC9Mb0xMU1BrbThWYXJQYVJCL1F5YzZwRzBVSlFLQlVXdjZ4MHAvc1FwbllMOTRWK2NZWWtxUWcySkFTZXExRlBDZWxSM2cxSjdiN29kVHd3NHE1NVNuU0JwUk16SnBOeCtDQkV3bmRpQ1NXNGR5Y1RSbkk5aW5RSHZsUW1LUUpwY1doUHNPWWtzVXplRDB4TndwWEt5aTdGMFQrajE0cDVER0FjZEJDaXRYbkUybHpsNE1RUGFaTjErUHE0MUxHa2xCTUtiNmk2MEh5Rng5MjA1VEVuTG9iWFpRRkczZlArTnh2cThGd1YzZkM2ZFpvd2s5MFJnRXRzeEdNREhKdXlLYU9tNHdlUkY4azcxMSIsIm1hYyI6IjY3OGY5ODJiMTJiN2NiNDNmZjMxM2U0MDczMjE2MjIxNWZlYjllZDU2ZjhmZWFhNDI5ZmNjYmFkYTdkMjk1M2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+