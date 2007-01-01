В Калуге 100 лет исполнилось участнице войны Валентине Абрамовой

С юбилеем калужанку поздравил губернатор области.

В 1941 году она закончила девятый класс. После окончания курсов санитаров их с одноклассниками отправили встречать эшелоны с ранеными. Выносили бойцов из вагонов, оказывали им первую медпомощь, перевязывали раны и отправляли в госпиталь.

Валентина работала в прифронтовой полосе на станциях Тёмкино, Пятовская телеграфистом.

Потом в течение 45 лет Валентина Семеновна работала на железной дороге.