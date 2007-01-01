Офисы ВТБ открылись в двух городах Калужской области

Отделения для физических лиц начали работу в Малоярославце на ул. Ленина, 6 и в Балабаново, на ул. 50 лет Октября, 3. В офисах «легкого» формата можно оформить основные банковские продукты и получить финансовую консультацию.

В новых отделениях нет привычных стоек и перегородок, специалисты с ноутбуками обслуживают клиентов в комфортных зонах с мягкой мебелью. Сотрудники помогут оформить вклады и кредиты, дебетовые и кредитные карты, ответят на вопросы и настроят цифровые сервисы. В зоне самообслуживания установлены банкоматы.

«Офисы «легкого» формата стали частью программы банка по повышению доступности финансовых услуг. Такие офисы как раз отвечают этой цели – компактные отделения можно оперативно открывать даже в небольших населенных пунктах. При этом здесь представлены все основные банковские продукты, а наши специалисты с удовольствием ответят на вопросы по картам, вкладам, займам, цифровым сервисам», – рассказал управляющий ВТБ в Калужской области Георгий Юрданов.

В настоящее время активно развивается и выездной канал обслуживания – курьерской доставкой ВТБ охвачено 76% жителей Калужской области, к концу года этот показатель достигнет 90%.