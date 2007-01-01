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Общество

Жители Калужской области просят помочь в поиске собаки

Бигль пропал в районе деревне Истомино Тарусского района.
Софья Фирсова
17:18 сегодня
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Жители деревни Истомино Тарусского района потеряли своего любимого друга - трехцветного бигля. Малыш убежал в лес 11 января.

Он может находится в деревнях Истомино, Похвиснево, Лопатино ( все они располагаются в Тарусском районе).

Собаке 6 лет. Бигль был в темно-синем кожаном ошейнике. Собака нуждается в лечении и специальном корме. Его очень ждут дома. Если вам что-либо известно о собаке, обратитесь по номерам: 89037963414 (Андрей) 89032747577 (Юлия) Тому, кто вернет собаку домой, обещают награду в размере 50 000 рублей.

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