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Калужская область рискует лишиться одного депутата в Госдуме

Из-за снижения количества населения на наш регион могут оставить только одного одномандатника вместо двух.
Дмитрий Ивьев
12:45 сегодня
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Об этом 15 января сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Окончательное решение пока не принято. Официальный документ должны подготовить после 20 января.

Также депутатов может стать меньше у Алтайского края, Волгоградской, Воронежской областей, Забайкальского края, Ивановской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской и Томской областей.

Напомним, на данный момент Калужскую область в Госдуме представляют Геннадий Скляр и Ольга Коробова.

Выборы депутатов запланированы на сентябрь 2026 года.

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