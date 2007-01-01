Калужская область рискует лишиться одного депутата в Госдуме

Из-за снижения количества населения на наш регион могут оставить только одного одномандатника вместо двух.

Об этом 15 января сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Окончательное решение пока не принято. Официальный документ должны подготовить после 20 января.

Также депутатов может стать меньше у Алтайского края, Волгоградской, Воронежской областей, Забайкальского края, Ивановской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской и Томской областей.

Напомним, на данный момент Калужскую область в Госдуме представляют Геннадий Скляр и Ольга Коробова.

Выборы депутатов запланированы на сентябрь 2026 года.