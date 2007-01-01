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В Калужской области задержали зарплаты бюджетникам

Жалобы от калужан появились в соцсетях 15 января.
Дмитрий Ивьев
09:28 сегодня
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- Не дают детские пособия, пенсии, зарплаты медикам, педагогам и МЧС, - написала жительница Калуги на странице горуправы.

Власти пояснили, что в системах Межрегионального операционного управления Федерального казначейства произошел сбой.

- Над устранением проблемы работают на федеральном уровне, - заявили в городской управе.

Если вы работаете в бюджетной сфере, напишите в комментариях, выплатили ли вам вовремя зарплату!

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