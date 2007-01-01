В Калужской области задержали зарплаты бюджетникам
Жалобы от калужан появились в соцсетях 15 января.
- Не дают детские пособия, пенсии, зарплаты медикам, педагогам и МЧС, - написала жительница Калуги на странице горуправы.
Власти пояснили, что в системах Межрегионального операционного управления Федерального казначейства произошел сбой.
- Над устранением проблемы работают на федеральном уровне, - заявили в городской управе.
Если вы работаете в бюджетной сфере, напишите в комментариях, выплатили ли вам вовремя зарплату!