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Общество

Калужская медведица Маша опять проснулась

Тёплая зима не способствует долгой спячке животного.
Дмитрий Ивьев
09:01 сегодня
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Маша в очередной раз за эту зиму встала 15 января.

Напомним, животное уже шесть лет живет в центре реабилитации диких животных «Феникс» в Калуге.

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