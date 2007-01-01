В Калуге рыбаков предупредили об опасности

В Калуге прошел профилактический рейд по водоемам.

В регионе установилась нехарактерно теплая для зимы погода. Из-за этого в разы увеличилась опасность нахождения людей на льду.

В среду, 15 января, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам проверили состояние льда на Яченском водохранилище. Также были проведены беседы с рыбаками.

- Чтобы убедить самых отчаянных покинуть лед, в ход идут и уговоры. Многие в себе уверены на сто процентов, что с ним этого точно не произойдет, - рассказала главный государственный инспектор по маломерным судам Калужской области Татьяна Туманова. - Тогда приводим реальные истории о тех, кто уже провалился под лед. Рыбакам стоит сто раз подумать, прежде чем идти на неоправданный риск ради сомнительного улова