"Страшная судьба у сквера Яновских": калужане пожаловались на состояние памятника природы

Парк усадьбы Яновских давно страдает от рук человека. Здесь жгут костры, мусорят, хотя парк признан памятником природы местного значения.

Жители микрорайона Терепец давно пытаются спасти это место своими силами, но их не хватает. Наши читатели прислали нам видео, на котором видно состояние парка на данный момент.

- Про это место забыли, не берегут. Вокруг одни поваленные деревья, мусор, - написал один из наших читателей. - Страшная судьба у сквера Яновских.