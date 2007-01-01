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Общество

Каждый четвертый россиянин хотел бы брать на работу домашнее животное

Софья Фирсова
16:15 сегодня
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Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди жителей нашей страны. Людей спросили, хотели бы они привести свою кошку или собаку с собой на работу.

Судя по результатам исследования, каждый четвертый респондент был бы не против работать вместе с пушистым другом. 3% опрошенных рассказали, что уже берут на работу животных.

39% респондентов, у которых есть домашние животные, оказались против зверушек на рабочем месте. Среди тех, кто не содержит животных дома этот показатель составил 43%. Люди объяснили свою позицию тем, что у них аллергия на животных или это создаст неудобства как людям, так и друзьям нашим меньшим.

Жители России до 35 лет чаще своих старших коллег соглашались на присутствие животных в офисе.

На данный момент 12% российских компаний разрешают брать на работу своих любимцев.

А как бы вы отнеслись к животным на рабочем месте? Расскажите в комментариях.

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