Каждый четвертый россиянин хотел бы брать на работу домашнее животное
Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди жителей нашей страны. Людей спросили, хотели бы они привести свою кошку или собаку с собой на работу.
Судя по результатам исследования, каждый четвертый респондент был бы не против работать вместе с пушистым другом. 3% опрошенных рассказали, что уже берут на работу животных.
39% респондентов, у которых есть домашние животные, оказались против зверушек на рабочем месте. Среди тех, кто не содержит животных дома этот показатель составил 43%. Люди объяснили свою позицию тем, что у них аллергия на животных или это создаст неудобства как людям, так и друзьям нашим меньшим.
Жители России до 35 лет чаще своих старших коллег соглашались на присутствие животных в офисе.
На данный момент 12% российских компаний разрешают брать на работу своих любимцев.
А как бы вы отнеслись к животным на рабочем месте? Расскажите в комментариях.