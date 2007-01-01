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Мощный снегопад надвигается на Калугу

Большое количество осадков ожидается вечером во вторник, 14 января.
Дмитрий Ивьев
14:34 сегодня
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- По прогнозу синоптиков, в сторону Калужской области движется сильнейший снегопад, - прокомментировали ситуацию в управлении городского хозяйства. - Погодные условия способствуют образованию гололедицы.

Там подчеркнули, что в настоящее время все бригады работают в плановом режиме, однако уже усилили дежурство техники на объектах.

Со среды в Калуге начнется потепление, температура станет плюсовой.

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