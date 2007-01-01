Мощный снегопад надвигается на Калугу

Большое количество осадков ожидается вечером во вторник, 14 января.

- По прогнозу синоптиков, в сторону Калужской области движется сильнейший снегопад, - прокомментировали ситуацию в управлении городского хозяйства. - Погодные условия способствуют образованию гололедицы.

Там подчеркнули, что в настоящее время все бригады работают в плановом режиме, однако уже усилили дежурство техники на объектах.

Со среды в Калуге начнется потепление, температура станет плюсовой.