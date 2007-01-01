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Общество

Еще один калужанин получил высокую должность в Хабаровске

Бывший главный врач больницы №4 Олег Трушко стал заместителем министра здравоохранения Хабаровского края, который отвечает за кадровую политику и правовое обеспечение.
Дмитрий Ивьев
10:30 сегодня
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Информация об этом появилась на официальном сайте местного Минздрава.

В конце прошлого года в Хабаровск из Калуги уехал руководитель сосудистого центра Станислав Мальцев, который стал и.о. министра здравоохранения Хабаровского края.

На прошлой неделе и.о. министра образования в Хабаровске назначили бывшего директора школы №25 Калуги Алексея Мокрушина.

По всей вероятности, калужские кадры привлекает новый губернатор края Дмитрий Демешин. Ранее он сам работал прокурором Калужской области.

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