В Калуге открыли мемориальную доску бывшему прокурору

Церемония прошла в понедельник, 13 января, на улице Кутузова.

Доску Николаю Привалову установили на здании прокуратуры области, которую он возглавлял с 1992 по 2002 год.

После ухода в отставку Привалов возглавил ветеранскую организацию пенсионеров прокуратуры, являлся председателем Совета Региональной общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры Калужской области.

Архитектором проекта выступил бывший главный архитектор Калуги Алексей Комов.