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Общество

Калужанам предложили посмотреть на Марс

Планету можно будет увидеть на ночном небе, если его не затянут облака.
Дмитрий Ивьев
16:53 сегодня
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В ночь с 13 на 14 января Марс будет близко к Земле.

- Где именно нужно искать Красную планету? В созвездии Близнецов, - рассказали в понедельник в музее истории космонавтики. - Ориентир - три яркие звезды с левой стороны от Луны. А если воспользоваться телескопом, то даже получится полюбоваться полярными шапками Марса - сотрудники нашей астрономической обсерватории подтверждают. Главное, чтобы небо было ясным.

А 16 января Марс примет участие в планетарном противостоянии. А это значит, что стоит лишь взглянуть на ту часть небосвода, где заходит Солнце, потом отвести взгляд в противоположную сторону, и вы снова сможете увидеть Марс во всей его неземной красе.

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