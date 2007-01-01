С Днем Российской печати работников СМИ поздравил председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев

В своем поздравлении глава регионального парламента отметил важность работы журналистов в жизни общества.

Уважаемые работники средств массовой информации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы занимаете важное место в жизни общества. Ежедневно вы не просто информируете население о событиях, происходящих в нашей области, стране и мире, но и формируете общественное мнение, нравственные идеалы, занимаетесь просветительской деятельностью, обеспечиваете диалог между властью и обществом. Вы помогаете людям ориентироваться в информационном пространстве, решать наболевшие проблемы, способствуете позитивным изменениям. Большое спасибо вам за это!

Особую благодарность хочу выразить журналистам, освещающим темы, связанные с проведением специальной военной операции, поддержкой семей военнослужащих, деятельностью волонтёров, помогающих фронту и приграничным территориям.

Благодарю всех журналистов, сотрудничающих с областным парламентом.

Желаю всему творческому журналистскому сообществу успехов, вдохновения и новых профессиональных достижений! Пусть ваша работа приносит удовлетворение, а ваши публикации всегда находят отклик в сердцах читателей!

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев,

депутаты регионального парламента