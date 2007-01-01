В Калужской области назначили нового руководителя скорой помощи

Региональный центр скорой медпомощи и медицины катастроф возглавил Константин Лашков.

До этого он был заместителем руководителя.

- По специальности он врач анестезиолог-реаниматолог, имеет большой опыт работы, - рассказали 13 января в скорой помощи. - Ранее заведовал реанимацией в Тверской области, потом более 30 лет отработал на скорой помощи в Москве. В период ковида исполнял обязанности главного врача Московской областной скорой помощи, а в 2023 году пришел на работу в Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф заместителем по медицинской части.

Напомним, ранее скорой помощью руководила Анна Чернова. На прошлой неделе она стала министром здравоохранения Калужской области.