Сегодня в России отмечают Старый Новый год

После Октябрьской революции 1917 года наша страна перешла на григорианский календарь. Русская православная церковь не приняла эти изменения и продолжила ориентироваться на прежнее юлианское летоисчисление. С тех пор 14 января в России стали отмечать Новый год по старому стилю — или же старый Новый год.

Через некоторое время праздник прочно закрепился в жизни людей. Официально его выходным днем не признали, однако многие россияне собираются за столом в окружении самых близких людей.

На старый Новый год наши предки накрывали широкий стол в деревнях. Традиционными блюдами были блины, пироги, пшеничная каша с салом, а также вареники с сюрпризами. Главным украшением стола был жареный поросенок.

А вы собираетесь с близкими в этот день? Что готовите? Расскажите об этом в комментариях или пришлите фото!