Калужанка заработала на телефонных мошенниках

Крупной суммы женщина из Людиновского района лишилась еще летом 2022 года.

Она поверила преступникам и перевела на чужой счет 210 тысяч рублей.

Но теперь ей удалось вернуть больше.

Всю сумму и 40 тысяч рублей процентов взыскали с владельца счета, который предоставил его мошенникам, сообщили 13 января в прокуратуре Калужской области.

Напомним, преступники зачастую просят за небольшую плату открыть для них счет, а потом используют его для обмана жителей. В последнее время все чаще ущерб заставляют выплачивать именно тех, на кого открыт счет в банке.