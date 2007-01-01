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Общество

В Калужской области ввели новую выплату для молодежи

Специалистам в возрасте до 35 лет готовы заплатить 100 000 рублей, если они согласятся переехать на работу в Людиново.
Дмитрий Ивьев
11:16 сегодня
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- Такая мера поддержки будет доступна специалистам при трудоустройстве в администрацию, учреждениях здравоохранения, образования, культуры, спорта, ЖКХ, - рассказал на днях глава администрации района Стефан Перевалов.

Он уже рассказал о такой выплате на встрече со студентами из Калуги.

Подробности чиновники обещают рассказать по телефону 8 (48444) 5-41-85.

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