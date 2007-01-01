В Калужской области ввели новую выплату для молодежи
Специалистам в возрасте до 35 лет готовы заплатить 100 000 рублей, если они согласятся переехать на работу в Людиново.
- Такая мера поддержки будет доступна специалистам при трудоустройстве в администрацию, учреждениях здравоохранения, образования, культуры, спорта, ЖКХ, - рассказал на днях глава администрации района Стефан Перевалов.
Он уже рассказал о такой выплате на встрече со студентами из Калуги.
Подробности чиновники обещают рассказать по телефону 8 (48444) 5-41-85.