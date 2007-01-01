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В Калужской области ввели новую выплату для молодежи

Дмитрий Ивьев

Специалистам в возрасте до 35 лет готовы заплатить 100 000 рублей, если они согласятся переехать на работу в Людиново.

Дмитрий Ивьев 1022 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники