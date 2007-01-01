В Калуге планируют расселить 87 домов

Сегодня стало известно о старте нового этапа программы переселения людей из аварийного жилья. В этом году планируют расселить жилье, которое признали аварийным с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что средства из областного бюджета по-прежнему направляются на урегулирование вопроса расселения.

Программу расселения жилья, которое призвали аварийным в 2017 году, полностью завершили. Улучшить жилищные условия смогли более 4,6 тысячи жителей Калужской области.

В Калуге расселено 108 аварийных домов, в новые квартиры переехали 813 семей, 163 собственника получили деньги для покупки жилья.