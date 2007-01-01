Владислав Шапша поздравил работников и ветеранов прокуратуры

Ежегодно в России 12 января свой профессиональный праздник отмечают работники и ветераны прокураты.

Всех причастных к празднику поздравил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Вы с честью исполняете служебный долг, ответственно и профессионально несете свою службу. Боретесь с преступностью и экстремизмом. Защищаете права и законные интересы граждан, - отметил губернатор. - Спасибо вам за ваш вклад в сохранение социальной стабильности в регионе.