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Владислав Шапша поздравил работников и ветеранов прокуратуры

Софья Фирсова
14:25 сегодня
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Ежегодно в России 12 января свой профессиональный праздник отмечают работники и ветераны прокураты.

Всех причастных к празднику поздравил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Вы с честью исполняете служебный долг, ответственно и профессионально несете свою службу. Боретесь с преступностью и экстремизмом. Защищаете права и законные интересы граждан, - отметил губернатор. - Спасибо вам за ваш вклад в сохранение социальной стабильности в регионе.

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