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Общество

В Калужской области за неделю мальчиков родилось больше, чем девочек

Софья Фирсова
11:22 сегодня
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С 3 по 11 января в Калуге родилось 107 малышей, среди них было 48 девочек и 59 мальчиков.

Среди них было две двойни. Статистику за неделю опубликовал городской загс.

Также за этот период в Калуге сыграли 32 свадьбы.

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