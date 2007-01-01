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Общество

Вчера в России отмечали День заповедников и нацпарков

Сотрудники "Калужских засек" поделились красивыми фотографиями.
Софья Фирсова
08:57 сегодня
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В субботу, 11 января, в России прошел День заповедников и национальных парков.

В честь праздника сообщество "Калужские засеки" поделилось снимками животных, цветов и природных пейзажей. Фотографии сделал Виталий Горшков.

Также сотрудники заповедника рассказали, что сейчас в стране 108 заповедников, 72 национальных парков, 65 федеральных заказников.

Предлагаем вам насладиться этими фотографиями вместе с нами.

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