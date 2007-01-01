Температура воздуха в Калуге превысила норму на 14 градусов

11 января наблюдается апрельская погода.

- Температурный фон не просто положительный, а по критериям соответствует времени вегетации, - рассказала в субботу известный калужский метеоролог Татьяна Инкина. - Думаете, что такого никогда не было? Плюс 6 - это далеко не рекорд. 11 января 2007 года был зарегистрирован максимум дня и января за всю историю метеонаблюдений в Калуге - плюс 8.2! Такая ситуация связана с переносом воздушных масс с юга и юго-запада Атлантики и северных районов Африки.

В то же время не исключено, что морозная погода еще вернется.