Калужскую рок-группу признали террористической и запретили в России
Районный суд в Калуге вынес решение по делу о музыкальном коллективе «Antisocial Distancing».
По информации суда, организовали группу три анархиста из Калуги. Они расклеивали листовки с оправданием терроризма.
Музыканты привлекли около 20 сторонников. Четырех из них уже осудили за пропаганду терроризма.
Несколько песен группы ранее попали в список экстремистских материалов.
Теперь деятельность «Antisocial Distancing» запрещена на территории РФ. Вскоре их должны внести в список Росфинмониторинга как террористов.