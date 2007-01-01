Калужскую рок-группу признали террористической и запретили в России

Районный суд в Калуге вынес решение по делу о музыкальном коллективе «Antisocial Distancing».

По информации суда, организовали группу три анархиста из Калуги. Они расклеивали листовки с оправданием терроризма.

Музыканты привлекли около 20 сторонников. Четырех из них уже осудили за пропаганду терроризма.

Несколько песен группы ранее попали в список экстремистских материалов.

Теперь деятельность «Antisocial Distancing» запрещена на территории РФ. Вскоре их должны внести в список Росфинмониторинга как террористов.