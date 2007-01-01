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Общество

В Калуге нашли живой пропавшую 97-летнюю женщину

О ней не было информации с 8 января.
Дмитрий Ивьев
16:45 сегодня
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Пожилая калужанка ушла из дома в неизвестном направлении.

Вечером в пятницу, 10 января, волонтеры «ЛизаАлерт» сообщили, что пенсионерка найдена живой.

Где она находилась, пока не уточняется.

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