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Общество

В Калуге установят мемориальную доску бывшему прокурору

Открытие запланировано на 13 января, сообщил в пятницу бывший главный архитектор города Алексей Комов.
Дмитрий Ивьев
15:48 сегодня
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Мемориальная доска Николаю Николаевичу Привалову, который возглавлял прокуратуру Калужской области с 1992 по 2002 год, появится на здание ведомства на улице Кутузова.

- Доска отлита из мелкодисперсного белого бетона с мраморной крошкой, - пояснил Комов. - Само изображение Привалова нанесено на керамику, обожжено в муфельной печи и прочно вмонтировано при отливке доски. Буквы шрифта, детали, декоративные элементы отделаны бронзовой эмульсией. Композиция повторяет решение мемориальной доски Прокурору 19 века Николаю Манасеину установленной на здании Присутственных мест и открытой ровно 2 года назад, но в более современном стиле.

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