Превратите возвращение к работе в увлекательное приключение за 5 шагов

Убежать от веселых новогодних застолий и вернуть себя в привычный рабочий ритм – задача не из легких. Поэтому мы подготовили несколько лайфхаков, которые помогут вам сделать этот переход более комфортным.

Из-за длительных выходных и сбитого режима питания и сна многие из нас чувствуют себя очень разбито в первую рабочую или учебную неделю. К счастью, в этом году она у нас очень короткая, поэтому есть еще время, чтобы вернуться к обычной жизни.

1. Перейдите на сторону здорового питания

Без салатов, сытных закусок и сладких подарков новогодние праздники представить невозможно. Но даже они могут надоесть и нанести вред нашему организму. Поэтому во время похода за продуктами в ближайшие выходные обязательно возьмите овощи, фрукты и не забудьте добавить в рацион клетчатку и белок. Они помогут вашему кишечнику восстановиться.

Причем наполнять свою корзину вы можете виртуально благодаря онлайн-магазинам. Не забывайте, что в них может быть бесплатная доставка.

2. Добавьте физическую активность

Это относится даже к тем, кто не очень за ЗОЖ. Ведь маленькая утренняя зарядка на 10 минут способна привести вас в чувства. Не знаете, что именно делать? Скачайте специальные приложения, в которых уже включены необходимые упражнения, или найдите видеоуроки. А если за праздники вы уже успели потратить все свои накопленные гигабайты, то вы можете подключить дополнительные 50Гб в мультиподписке MiXX от T2.

3. Восстановите режим сна

Считается, что для нормального отдыха достаточно от 7 до 9 часов здорового сна. Чтобы соблюдать эти нормы, вечером старайтесь снижать активность и меньше времени проводить за гаджетами. Чтобы расслабиться, попробуйте включать успокаивающую музыку или вовсе засыпать под звуки дождя или шум моря.

4. Организуйте рабочее пространство

Это поможет настроиться на рабочий лад, даже если вы работаете дистанционно. Уберите лишнее из вида, закупитесь необходимой канцелярией. Может, вы давно хотели обновить дома стол или купить еще одно кресло? Сейчас самая пора начать год с приятных перемен и небольших перестановок.

Новые покупки делать просто и быстро с помощью маркетплейсов, а Ozon Premium в мультподписке от T2 поможет вам с бесплатной доставкой, увеличенным сроком на возврат покупок на Ozon и даже кешбэком на рестораны. Удобно, что для этого совсем необязательно быть абонентом оператора.

5. После тяжелого дня порадуйте себя

Не врывайтесь сразу в работу, делайте небольшие паузы и перерывы. Начните с простых задач. А после трудовых будней найдите время для небольших удовольствий – чтение книги, хобби или встреча с друзьями. Включите себе новый фильм или сериал. К счастью, сегодня есть много сервисов, где их можно посмотреть. Например, онлайн-кинотеатры Wink, PREMIER и Кинопоиск, включенный в Яндекс Плюс. Их также можно найти в MiXX.

Напоминаем, это мультиподписка от оператора T2, которая позволяет абсолютно любому абоненту подключать несколько цифровых медиа-ресурсов и получать доступ к разнообразному контенту в одном пакете. Такой подход очень выгоден, ведь вместо отдельных подписок на каждую платформу установлена единая плата. Причем она примерно равна средней стоимости лишь одного сервиса, включенного в подписку, а их можно замиксовать до 10. Все возможности смотрите по ссылке.

Мы уверены, подобранные нами лайфхаки помогут вам вернуться к привычным делам и восстановить свою продуктивность. Следуя им, вы сможете не только быстрее адаптироваться, но и начать этот год с новыми силами и идеями!

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