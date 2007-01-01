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Олененка Олли вернут в Калугу

Софья Фирсова
14:35 сегодня
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Напомним, что летом 2023 года в деревне Поповские Хутора Бабынинского района стая уличных собак напала на олененка. Беднягу выходили в центре реабилитации диких животных "Феникс".

Малыша назвали Олли и когда он окреп, его перевезли в другое место на постоянное жительство.

Сегодня стало известно, что олененка привезут обратно в центр.

- К нам возвращается Олли, с ним не смогли справиться. Создал проблемы - рассказала Вероника Матюшина. - Я приняла решение забрать его обратно.

Точные даты возращения олененка Вероника пока не назвала. Когда олененок был в центре, калужане наблюдали за умилительной историей дружбы Олли и суриката Сурикена.

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