Олененка Олли вернут в Калугу

Напомним, что летом 2023 года в деревне Поповские Хутора Бабынинского района стая уличных собак напала на олененка. Беднягу выходили в центре реабилитации диких животных "Феникс".

Малыша назвали Олли и когда он окреп, его перевезли в другое место на постоянное жительство.

Сегодня стало известно, что олененка привезут обратно в центр.

- К нам возвращается Олли, с ним не смогли справиться. Создал проблемы - рассказала Вероника Матюшина. - Я приняла решение забрать его обратно.

Точные даты возращения олененка Вероника пока не назвала. Когда олененок был в центре, калужане наблюдали за умилительной историей дружбы Олли и суриката Сурикена.