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Общество

Новый случай гриппа выявили в Калуге

Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости в первую неделю года.
Дмитрий Ивьев
12:08 сегодня
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К врачам с ОРВИ обратились по всей области 3483 человека.

Случай гриппа был один.

Госпитализировано 26 человек.

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