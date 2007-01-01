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Общество

В центре Калуге на крыше дома сползла антенна

Софья Фирсова
12:01 сегодня
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Калужан беспокоит съехавшая к краю крыши антенна.

Здание находится на перекрёстке улиц Кирова и Московская.

- Она в любой момент может упасть, - написал один из наших читателей.

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