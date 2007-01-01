Директор калужской школы стал министром

Алексей Мокрушин из школы №25 назначен и.о. министра образования и науки Хабаровского края.

В пятницу, 10 января, информация о нем появилась на официальном сайте правительства.

Напомним, Мокрушин выиграл конкурс «Директор года России 2023».

Кто займет его место в школе, пока не уточняется. На сайте школы директором по-прежнему значится Мокрушин.

Напомним, в конце прошлого года в Хабаровск уехал еще один калужанин. Руководитель сосудистого центра Станислав Мальцев стал и.о. министра здравоохранения Хабаровского края.

Вероятно, калужские кадры привлекает новый губернатор края Дмитрий Демешин. Ранее он сам работал в Калуге прокурором области.