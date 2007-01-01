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Новость дня Общество

В этом году из Калуги откроются перелеты в Махачкалу

Софья Фирсова
10:18 сегодня
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На сайте Росавиации появился список авиамаршрутов, которые будут субсидироваться в этом году. В обновленном перечне их 267 , среди них есть несколько калужских.

С 1 января субсидированные билеты появились на такие направления, как, Калуга-Санкт-Петербург, Калуга-Сочи, Калуга-Минеральные Воды, а со 2 января маршруты Казань-Калуга, Екатеринбург-Калуга.

Также в этом году будут субсидироваться билеты в Калининград.

В апреле из Калуги можно будет долететь до Махачкалы. Направление будет обслуживать авиакомпания «Азимут», и оно начнет субсидироваться с 1 апреля. Перелеты планируют осуществлять два раза в неделю.

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