С февраля возобновятся полеты между Калугой и Калининградом

Сегодня стало известно о возобновлении авиасообщения между Калугой и Калининградом.

Рейсы по новому направлению будут выполняться каждое воскресенье с 02.02.2025:

Вылет из Калининград в 10.45, прилет в Калугу в 14:15

Вылет из Калуги в 15:05, прилет в Калининград 16.50

Цены на билеты будут начинаться от 6555 рублей. По данным Росавиации, с начала 2025 года для пассажиров младше 12 лет 23 крупнейшие российские авиакомпании будут предоставлять скидку в 50%. Время полета составит 2 часа 30 минут. Перелеты будут осуществляться на воздушном судне Bombardier CRJ200 вместимостью до 50 мест.