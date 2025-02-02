+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество С февраля возобновятся полеты между Калугой и Калининградом
Новость дня Общество

С февраля возобновятся полеты между Калугой и Калининградом

Сегодня стало известно о возобновлении авиасообщения между Калугой и Калининградом.
Софья Фирсова
10:10 сегодня
0 574
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Рейсы по новому направлению будут выполняться каждое воскресенье с 02.02.2025:

Вылет из Калининград в 10.45, прилет в Калугу в 14:15

Вылет из Калуги в 15:05, прилет в Калининград 16.50

Цены на билеты будут начинаться от 6555 рублей. По данным Росавиации, с начала 2025 года для пассажиров младше 12 лет 23 крупнейшие российские авиакомпании будут предоставлять скидку в 50%. Время полета составит 2 часа 30 минут. Перелеты будут осуществляться на воздушном судне Bombardier CRJ200 вместимостью до 50 мест.

Лента настроения
5 оценили
80%
0%
0%
20%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImkyMDhWSUx4bVFXRXlmWmh4ZkZWSnc9PSIsInZhbHVlIjoiWTdOSnVKMWg2VU5YZEMzdDNJc0ovZmc1YmZyV3c0TWtGTXJkRUJ0UEVvYVFYeU1XS3F3WTB1OWFiSllUNzVRNDNVanB2N1BOODkxa0lVN3lnVnZ6d3J0RFZYN3BhNU1RcnZSRjZRdTFHZjAzMHoyTnhvczI2a01jdGtJb04zUzIydU9NSm51bTFjcXpQT29DYUhyYmppaGVPOGlxUEZoN1pwYk02SC9NS2V2eW5wNmgyQ2pGM2VBOG9zYjdUaXQ1cnZrNTB0RlhKMEMrc0RmajlrdFdlMHI0eFZUNHpkL2prNGllSE1tdm5jUEdKZ09mU1JZNWJuSU1QYy9NOWhxRnYwNTk1R21NU3hWOUJ2MVhRME4zblNxd2lHZExveWtjL3FYVXVhaEVibUxGSUxtVkc4dmhueUt3SXZXdGZKekpGeWFFVVZKMHVNK3hTY1ZnWStpMDV0RWdxcC9yU3ZKcGxpWXB5VHJ0c1A4OTB6WTllNWswR2RKem1HbGtoRXpoUDJKVGZxT2N0bm1RaHRkQkNGcnZoL05NaDQ1RXUwT2oweElTZ0ZnWVRRdXB3eDhmdStHVUNueEZad0lDNHpndCIsIm1hYyI6IjVjODFkZDIzZTczNTA4M2U5NDM5Y2QzZDYyNTU5MTZmZDYzNzBjYmVlMWI1MDhlYWI0NzA5NzhiM2QzYTdiYTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IllJRWQrcFZqTUR0VmVsaitMYTJOSFE9PSIsInZhbHVlIjoiRXhpV1FFUzhJeTRYZTVhb1JyVVc5RmhjRjduTFc4T0J4VkpHSkJqTXZJM09PZkpvVnI3TTcrZkN5aHNscmhoZUZrV05Ga0MrYWNkK1Rra1R1dEdEaWdFRUFIdVgrTGFTek1BUUhOT0dkUkU2dEwzQkZKbmVpOXpSMWxsbkQ5b1RielIyZ3F6K01TY1FyOUNPU3Yzb2JnKzY2NmdhWlluSHJnaGlxWFZkNzgxZlV0by9Ib3pIbjluaENDN0NGU2R0bFc2S2ZKTnlDbFdqQlEvN082bFh3ajdWY0N2d0ZrVEVZckpmNk5COEhlcTZDbjhTVnlIUEkyTU9tN1d2T3VEN2RCQXl1TUkxQ0tUdkY1bGlTaFlTeUNPakJqWlF2bXkyenVTODJnYUs0bTJndm5DN0xJTmNJL0p5YkZnbWI1UEtlbkdKUEhHd0tQUlFtTTRjVFFzRklYRlFHUHRZVkhzU0thQkpBZmRwbGZieXZGK0o1SHBxU292NWNxTTFlcjJ6TFhhYytxaDlUYmVMelFSZW4zTWh1S2UxV3ZqQXhSTnZ6TmhCSG5Iang4d1hhd2kzL2hSUUFzN0pwZ2p2Q1BFUlBlRWlBSlEzeDEyZU1MTXB1aE10SC9iaSttcUpsNDhEV0xYU3BweGZtdXBDRWdndHZwT0UrQXlGd0ZKMTNHcCtDME9zZkpjZ0tMUnJMMVVpdXlzeThjWk1manY5bmN5K0k5MWtuRzJ0bkM3YzJnWUtjbDBmY1R5akl5dzJRQk9mbW10eVhybWJ2eWFIR0VtUDdWUUp2R2xscGdLSU0wQ1JVYjc1bkVkbXI3ZGpqck5FWmxQY0laUFFFRmhGL2JOaiIsIm1hYyI6ImEyYjY5YmJmM2E2N2M3MGMzOTVjN2Q3MzFkNjE5NzJlN2ZiYTAwYTA0YTIxMDkzM2Q4ZmI1YThhNjVkZWQwZTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+