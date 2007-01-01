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Общество

35 калужан отравились во время новогодних праздников

Им понадобилась помощь врачей, сообщили 9 января в БСМП.
Дмитрий Ивьев
13:57 сегодня
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С различными травмами к медикам за каникулы в Калуге обратились 925 человек.

Всего в БСМП госпитализировали 392 пациента, проведены 156 операций.

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