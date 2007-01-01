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Назначен новый министр здравоохранения Калужской области

Им стала Анна Чернова, которая до этого руководила скорой помощью.
Дмитрий Ивьев
11:43 сегодня
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- Анна Николаевна начинала свой путь в калужской медицине в районной больнице, - рассказал 9 января губернатор Владислав Шапша. - Имеет большой практический опыт в хирургии. Также показала себя грамотным руководителем. В последнее время она возглавляла Региональный центр скорой медицинский помощи и медицины катастроф, который, как я уже говорил, в числе лучших в стране. 

Губернатор поставил задачу решить вопрос кадрового дефицита. Кроме того, стоит вопрос повышения рождаемости.

Напомним, ранее стало известно, что прежний министр Константин Пахоменко переходит на работу в Обнинск.

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