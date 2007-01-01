В Калуге продолжают благоустраивать сквер Волкова

Об этом в среду, 8 января, сообщил губернатор области Владислав Шапша

В прошлом году приступили к очередному этапу – устройству вело- беговых дорожек, освещения вдоль них, восстановлению подпорной стены и лестниц от набережной к стадиону.

В этом году работы продолжатся. Дорожки будут с ударогасящим покрытием, завершится устройство освещения.

Губернатор отметил, что дал несколько поручений: проработать вопрос дальнейшего озеленения и благоустройства территории сквера, в том числе вдоль частных владений.