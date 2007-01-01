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Общество

Родители калужских школьников требуют продления каникул

В социальных сетях губернатора Калужской области Владислава Шапши появились комментарии возмущённых родителей
Дарья Джуманова
13:33 сегодня
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Одна из жительниц написала: «С каждым годом зимние каникулы становятся всё короче. Что дадут детям эти два дополнительных дня? Многие и так занимаются с репетиторами в каникулы».

Министерство образования региона ответило, что согласно производственному календарю на 2025 год зимние каникулы длятся 11 дней — до 9 января.

Также было отмечено, что информация о графике зимних каникул до 12 января, которая появилась в открытых и неофициальных источниках, не соответствует реальным рекомендациям.

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