Родители калужских школьников требуют продления каникул

В социальных сетях губернатора Калужской области Владислава Шапши появились комментарии возмущённых родителей

Одна из жительниц написала: «С каждым годом зимние каникулы становятся всё короче. Что дадут детям эти два дополнительных дня? Многие и так занимаются с репетиторами в каникулы».

Министерство образования региона ответило, что согласно производственному календарю на 2025 год зимние каникулы длятся 11 дней — до 9 января.

Также было отмечено, что информация о графике зимних каникул до 12 января, которая появилась в открытых и неофициальных источниках, не соответствует реальным рекомендациям.