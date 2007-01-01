В Калуге врачи допустили ошибки при родах

Как сообщили во вторник, 7 января, в информационном центре Следственного комитета России, жительница калужской области обратилась с жалобой на одно из медицинских учреждений

В январе 2023 года в ходе плановых родов из-за ошибки врачей ей пришлось провести экстренную операцию, а ее новорождённый ребёнок в тяжёлом состоянии был переведён в реанимационное отделение.

Впоследствии мальчику была установлена инвалидность.

До настоящего времени виновные в этом происшествии лица не понесли ответственности.

Сейчас это дело взял под личный контроль председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин.