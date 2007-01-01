В Калуге врачи допустили ошибки при родах
Как сообщили во вторник, 7 января, в информационном центре Следственного комитета России, жительница калужской области обратилась с жалобой на одно из медицинских учреждений
В январе 2023 года в ходе плановых родов из-за ошибки врачей ей пришлось провести экстренную операцию, а ее новорождённый ребёнок в тяжёлом состоянии был переведён в реанимационное отделение.
Впоследствии мальчику была установлена инвалидность.
До настоящего времени виновные в этом происшествии лица не понесли ответственности.
Сейчас это дело взял под личный контроль председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин.