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В Калуге врачи допустили ошибки при родах

Как сообщили во вторник, 7 января, в информационном центре Следственного комитета России, жительница калужской области обратилась с жалобой на одно из медицинских учреждений
Дарья Джуманова
09:20 сегодня
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В январе 2023 года в ходе плановых родов из-за ошибки врачей ей пришлось провести экстренную операцию, а ее новорождённый ребёнок в тяжёлом состоянии был переведён в реанимационное отделение.

Впоследствии мальчику была установлена инвалидность.

До настоящего времени виновные в этом происшествии лица не понесли ответственности.

Сейчас это дело взял под личный контроль председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин.

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