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Общество

Водителей просят помочь с поиском 21-летнего калужанина

Софья Фирсова
09:05 сегодня
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В Калуге продолжаются поиски 21-летнего парня, который пропал 30 декабря.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» обратился к автомобилистам, которые проезжали по маршруту ул. Набережная - ул. Воробьёвская - ул. Подвойского г. Калуги с 19:30 до 21:00 30.12.24.

- Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам для просмотра, - говорится в сообщении волонтеров.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112, 88007005452 или инфоргу поиска Ольге: 89109185360.

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