Калужане поблагодарили земляков за помощь родственнику

К нам в редакцию пришло обращение от читателей. Они попросили опубликовать их благодарность к неравнодушным людям, которые 28 декабря помогли их родственнику Игорю Николаевичу.

- Ему стало плохо с сердцем в автобусе 29-го маршрута. Молодой человек и женщина обратили внимание на неважное состояние Игоря Николаевича и сообщили водителю о необходимости вызвать скорую помощь, что водитель незамедлительно сделал, - рассказали калужане. - До приезда скорой пассажиры автобуса с пониманием относились к ситуации и оказывали необходимую помощь. В больнице ему провели операцию и благодаря, в том числе, вовремя оказанной помощи, она прошла успешно.

Давайте быть внимательнее и добрее друг к другу. Это важно не только в праздники, но и во все остальные дни.